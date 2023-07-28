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В ХМАО около 5 тысяч жителей обратились к медикам после укусов клещей

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В Роспотребнадзоре по Ханты-Мансийскому автономному округу сообщили, что в регионе с начала сезона 4751 человек пострадал от укусов клещей.
В ХМАО около 5 тысяч жителей обратились к медикам после укусов клещей
  • РИА Новости
  • © Павел Лисицын

Об этом информирует URA.RU.

Среди обратившихся за медицинской помощью всего 19,3% привиты против клещевого энцефалита.

В ведомстве отметили, что чаще всего клещи кусают людей в лесу (30,96%), на дачах (29,99%) и в черте поселений (20,1%). Реже всего — на пляжах и набережных (0,74%).

Ранее сообщалось, что в Тюменской области 12 659 человек пострадали от укусов клещей, среди них 1992 — дети в возрасте до 14 лет.

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