В ХМАО около 5 тысяч жителей обратились к медикам после укусов клещей
- РИА Новости
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Об этом информирует URA.RU.
Среди обратившихся за медицинской помощью всего 19,3% привиты против клещевого энцефалита.
В ведомстве отметили, что чаще всего клещи кусают людей в лесу (30,96%), на дачах (29,99%) и в черте поселений (20,1%). Реже всего — на пляжах и набережных (0,74%).
Ранее сообщалось, что в Тюменской области 12 659 человек пострадали от укусов клещей, среди них 1992 — дети в возрасте до 14 лет.