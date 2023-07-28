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В Госдуме выступили против упрощения регистрации развода для пар без имущества и детей

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Полина Полетаева
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с RT прокомментировала предложение о сокращении срока регистрации развода для пар без совместного имущества и детей.
В Госдуме выступили против упрощения регистрации развода для пар без имущества и детей
  • globallookpress.com

На данный момент при подаче заявления на развод пары вынуждены ожидать официальной регистрации расторжения брака не менее месяца.

Депутат отметила, что во время ожидания регистрации развода у пары ещё есть возможность попытаться сохранить семью.

«Иногда бывают такие ситуации, когда молодые люди не могут справиться со своими эмоциями. А месяц — как раз тот период, когда можно одуматься, не наломать дров, вернуться к семейной жизни и потом, что называется, даже дожить до золотой свадьбы. Поэтому я не думаю, что предложение (о сокращении процедуры регистрации. — RT) актуально. Теоретически можно тогда сократить до таких пределов, когда сегодня поссорился, сразу написал заявление и получил развод, а завтра ничего вернуть будет невозможно», — пояснила Бессараб.

Ранее директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил сократить срок регистрации расторжения брака для пар без совместного имущества и детей.

Подробнее — в материале RT.

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