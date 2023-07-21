ЗАГСы Москвы рассказали, встречаются ли сотрудники с отказами во время церемонии

Одним из обязательных элементов регистрации брака является вопрос ведущей церемонии, является ли желание молодожёнов вступить в брак искренним и взаимным. Как часто пары отвечают на этот вопрос отрицательно, рассказала RT начальник Управления ЗАГС Москвы Светлана Уханева.

«Как правило, непосредственно на церемонии регистрации брака мы не сталкиваемся с подобными ситуациями. Если молодожёны передумали вступать в брак или решили перенести церемонию, они просто не приходят на регистрацию брака в назначенный день. Причины неявки на регистрацию не выясняются. Однако случается, когда на вопрос о готовности вступить в брак один из будущих супругов отвечает: «Нет, я не могу сказать «нет». В таком случае ведущая должна переспросить и получить однозначный положительный ответ. Иначе церемонию придётся прервать», — объяснила она.

Непосредственно при регистрации брака ведущая задаёт вопрос жениху и невесте: «Является ли ваше желание вступить в брак добровольным, взаимным?» Молодожёны дают чёткий ответ — «да».

Отмечается, что ещё несколько лет назад была очень популярна фраза женихов: «Нет» мне не позволит сказать моё сердце, поэтому я говорю «да».

«Невеста и гости начинали волноваться. А ведущая церемонии уточняла ответ. И услышав «да», продолжала церемонию», — пояснила собеседница RT.

По словам Светланы Уханевой, задача ведущей торжественной церемонии — не только подарить праздник молодожёнам, но главное — оказать государственную услугу регистрации заключения брака.

«Именно поэтому ведущие проходят обучение в Университете Правительства Москвы по ведению торжественных церемоний с использованием VR-технологий. В виртуальной реальности ведущие отрабатывают алгоритмы поведения в нештатных ситуациях. Например, если один из будущих супругов говорит «нет», — рассказала она.

Особенностью образовательного процесса является включение в программу занятий на тренажёрах виртуальной реальности.

«На презентации формата обучения с использованием VR-технологий сотрудникам ЗАГСа предлагается пройти интерактивные гипотетические ситуации. Например, как вести себя, если на церемонию врывается бывший молодой человек невесты, гости мешают проведению церемонии или кому-то из гостей стало плохо. Самое интересное начинается после выбора, особенно если обучающийся выбрал неправильный вариант ответа. В данной ситуации актёры начинают живо и реалистично отыгрывать скандал и возмущение, после которых человек в VR-очках точно запомнит и осознает, почему тот или иной вариант ответа является неправильным», — говорится в ответе на запрос RT.

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