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В России предложили упростить процедуру развода для пар без совместного имущества и детей

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Дмитрий Рункевич
Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил сократить срок регистрации расторжения брака для пар без совместного имущества и детей. Копия обращения на имя председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко есть в распоряжении RT.
В России предложили упростить процедуру развода для пар без совместного имущества и детей
  • Gettyimages.ru

В обращении политолог отметил, что сейчас при подаче заявления на развод пары вынуждены ожидать официальной регистрации расторжения брака не менее месяца.

При этом среди пар, которые разводятся, есть немало тех, кто не имеет общего имущества и совместных детей. Они априори не имеют какого-либо предмета спора при разрыве отношений, и для многих месяц является слишком продолжительным сроком юридического подтверждения фактически распавшегося брака, заметил Орлов.

«В этой связи прошу Вас рассмотреть вопрос о внесении изменений в нормативные правовые акты в части наделения супружеских пар, которые подали заявление на развод по обоюдному согласию и не имеют общего имущества и детей, правом зарегистрировать расторжение брака в течение семи календарных дней с момента подачи соответствующего заявления», — говорится в обращении. 

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