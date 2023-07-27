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Терапевт Романенко назвала сонливость и слабость в жару признаками снижения давления

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Врач-терапевт Татьяна Романенко заявила, что слабость, головокружение и сонливость в жару могут быть признаками снижения артериального давления.
Терапевт Романенко назвала сонливость и слабость в жару признаками снижения давления
  • Gettyimages.ru

«В жару мы не всегда соблюдаем питьевой режим, много потеем, уменьшается объём циркулирующей крови, сосуды расширяются. Всё это, естественно, может приводить к снижению давления», — сказала она в беседе с сайтом «Москва 24».

По её словам, если давление понизилось, нужно обеспечить приток свежего воздуха и выпить горячий сладкий чай.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в беседе с радио «Комсомольская правда» высказался о погодных аномалиях лета.

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