Кардиолог Козлова назвала отёки одним из симптомов сердечной недостаточности

Кардиоонколог, заведующая поликлиническим отделением клиники «Евроонко» Ольга Козлова рассказала RT, о каких заболеваниях могут свидетельствовать отёки ног.

По словам врача, отёки — это один из симптомов сердечной недостаточности, который возникает при различных патологических изменениях в сердце и сосудах.

«Отёки ног могут быть спровоцированы острыми и хроническими заболеваниями миокарда, патологиями клапанов, изменениями коронарных сосудов, нарушениями сердечного ритма и болезнями перикарда. Отёки связаны с недостаточностью работы сердца, когда сердечная мышца не может эффективно сокращаться или когда дефекты клапанов не позволяют правильно разделять предсердие и желудочки сердца во время сокращений. Это приводит к обратному забросу крови и постоянному застою в камерах сердца. При нарушениях сердечного ритма отделы сердца сокращаются неритмично и несинхронно, что нарушает кровоснабжение органов и тканей. В итоге возникает застой крови в венозной системе, что приводит к развитию отёков», — объяснила кардиолог.

Как подчеркнула Козлова, причины отёков нижних конечностей достаточно разнообразные.

«Наиболее часто встречаются хроническая венозная недостаточность на фоне варикозной болезни вен нижних конечностей, острые нарушения венозного кровообращения на фоне тромбоза глубоких вен, лимфостаз (лимфедема), патологии почек (при этом часто отёки возникают и на лице), заболевания печени и патологии суставов», — перечислила собеседница RT.

Она подчеркнула, что отёчность при сердечной недостаточности, как правило, начинает нарастать с нижних конечностей и распространяется вверх по телу.

«Отёчность обычно повышается ко второй половине дня, а с утра уплотнение тканей слегка снижается, но полностью не исчезает. Диагноз отёков, связанных с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, ставится на основе осмотра пациента и проведения соответствующих обследований. Устранение отёков конечностей возможно только при эффективном лечении основного заболевания — сердца», — добавила эксперт.

По словам кардиолога, отёчность, которая не проходит после корректировки питания и режима отдыха, может быть признаком серьезнейших заболеваний.

«Поэтому важно не заниматься самолечением, а обратиться к врачу для диагностики и лечения. Чтобы минимизировать риски появления отёков, рекомендуется носить удобную обувь, ограничить потребление солёной еды и сладостей, а также пить достаточное количество воды», — резюмировала Ольга Козлова.

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