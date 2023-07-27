Большинство россиян совмещали первую работу с учёбой

Согласно новому исследованию, 58% россиян были довольны своей первой работой, а 59% совмещали её с учёбой.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на опрос, проведённый СК «Росгосстрах» и hh.ru.

Также выяснилось, что 14% респондентов начали работать сразу по специальности.

Среди других вариантов первой должности — рабочий на производстве (11%), консультант в магазине (6%), ассистент (6%), официант и промоутер (по 5%).

По словам 25% опрошенных, они потратили первую зарплату на одежду. Отдали заработок родителям 21% россиян, отложили средства на более серьёзную покупку — тоже 21%.

На развлечения потратили первую зарплату 20% участников исследования, на гаджеты — 14%, на оплату образования — 10%.

Ранее RIA56 сообщало, что в Оренбургской области средняя номинальная зарплата в январе — мае поднялась на 23,3%.