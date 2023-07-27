Депутат Гаврилов предложил отказаться от доллара во взаимных расчётах с Африкой
- РИА Новости
В беседе с Life.ru депутат предложил наладить новые транспортно-логистические цепочки, а также отказаться от использования доллара во взаимных расчётах между Россией и Африкой.
Кроме того, Гаврилов отметил, что можно строить атомные электростанции, а также современные промышленные предприятия совместно.
Уточняется, что Африка является одним из главных потребителей российской пшеницы.
«В беднейшие страны зерно и удобрения отправляют бесплатно: об этом наш президент Владимир Путин ещё раз напомнил в день выхода России из зерновой сделки», — добавил депутат.
Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин сообщил, что большое количество компаний из России успешно работает в Африке, в основном сотрудничество ведётся в области энергетики, недропользования и сельского хозяйства.