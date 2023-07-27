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Депутат Гаврилов предложил отказаться от доллара во взаимных расчётах с Африкой

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В день открытия саммита Россия — Африка председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов рассказал, как Россия может развивать свой бизнес в Африке и вместе с африканскими партнёрами противостоять Западу.
Депутат Гаврилов предложил отказаться от доллара во взаимных расчётах с Африкой
  • РИА Новости

В беседе с Life.ru депутат предложил наладить новые транспортно-логистические цепочки, а также отказаться от использования доллара во взаимных расчётах между Россией и Африкой.

Кроме того, Гаврилов отметил, что можно строить атомные электростанции, а также современные промышленные предприятия совместно.

Уточняется, что Африка является одним из главных потребителей российской пшеницы.

«В беднейшие страны зерно и удобрения отправляют бесплатно: об этом наш президент Владимир Путин ещё раз напомнил в день выхода России из зерновой сделки», — добавил депутат.

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин сообщил, что большое количество компаний из России успешно работает в Африке, в основном сотрудничество ведётся в области энергетики, недропользования и сельского хозяйства.

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