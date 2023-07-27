Депутат Думы Журавлёв сообщил об исключении Исинбаевой из ОНФ

Депутат Госдумы Алексей Журавлёв сообщил об исключении спортсменки Елены Исинбаевой из ОНФ.

По его словам, это следовало сделать уже давно в связи с тем, что Исинбаева полностью прекратила своё участие в мероприятиях Общероссийского народного фронта.

«А потом и вовсе перестала быть частью и русского народа, и фронта, на котором сейчас ведётся борьба со всем антироссийским», — сказал он РИА Новости.

Депутат заявил, что спортсменка сделала свой выбор, «выпрыгнув из страны, когда та больше всего нуждается в помощи».

17 июля стало известно, что Исинбаева возобновит работу в комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета в сентябре. Также бывшая спортсменка сказала, что воинские звания, полученные в период выступлений за ЦСКА, имеют номинальный характер.

41-летняя россиянка — двукратная олимпийская чемпионка, бронзовый призёр Олимпийских игр, трёхкратная чемпионка мира на открытом воздухе и четырёхкратная чемпионка мира в помещении, чемпионка Европы на открытом воздухе и в помещении, а также обладательница 28 мировых рекордов в прыжках с шестом.

Ранее глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что организация не может лишить Исинбаеву членства в исполкоме, так как она является членом Международного олимпийского комитета (МОК).