Узнать больше

Депутат Думы Журавлёв сообщил об исключении Исинбаевой из ОНФ

Короткая ссылка
Депутат Госдумы Алексей Журавлёв сообщил об исключении спортсменки Елены Исинбаевой из ОНФ.
Депутат Думы Журавлёв сообщил об исключении Исинбаевой из ОНФ
  • РИА Новости

По его словам, это следовало сделать уже давно в связи с тем, что Исинбаева полностью прекратила своё участие в мероприятиях Общероссийского народного фронта.

«А потом и вовсе перестала быть частью и русского народа, и фронта, на котором сейчас ведётся борьба со всем антироссийским», — сказал он РИА Новости.

Депутат заявил, что спортсменка сделала свой выбор, «выпрыгнув из страны, когда та больше всего нуждается в помощи».

17 июля стало известно, что Исинбаева возобновит работу в комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета в сентябре. Также бывшая спортсменка сказала, что воинские звания, полученные в период выступлений за ЦСКА, имеют номинальный характер.

41-летняя россиянка — двукратная олимпийская чемпионка, бронзовый призёр Олимпийских игр, трёхкратная чемпионка мира на открытом воздухе и четырёхкратная чемпионка мира в помещении, чемпионка Европы на открытом воздухе и в помещении, а также обладательница 28 мировых рекордов в прыжках с шестом.

Ранее глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что организация не может лишить Исинбаеву членства в исполкоме, так как она является членом Международного олимпийского комитета (МОК).

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить