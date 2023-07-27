Собянин заявил о готовности дороги Мамыри — Пенино — Шарапово в ТиНАО на 45%

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что дорога Мамыри — Пенино — Шарапово в Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО) готова на 45%.

Об этом сообщает НСН со ссылкой на Telegram-канал мэра Москвы.

Собянин отметил, что дорога проложена от улицы Адмирала Корнилова в посёлке Мосрентген до федеральной трассы М3.

Благодаря новой магистрали должна снизиться нагрузка на Калужское и Киевское шоссе от МКАД до Новых Ватутинок.

Ввести дорогу в эксплуатацию планируют в III квартале 2024 года.

Ранее заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв заявил, что осенью 2023 года в Москве запустят новую дорогу, соединяющую улицы Хачатуряна и Дубнинскую.