Собянин заявил о готовности дороги Мамыри — Пенино — Шарапово в ТиНАО на 45%
- РИА Новости
Об этом сообщает НСН со ссылкой на Telegram-канал мэра Москвы.
Собянин отметил, что дорога проложена от улицы Адмирала Корнилова в посёлке Мосрентген до федеральной трассы М3.
Благодаря новой магистрали должна снизиться нагрузка на Калужское и Киевское шоссе от МКАД до Новых Ватутинок.
Ввести дорогу в эксплуатацию планируют в III квартале 2024 года.
Ранее заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв заявил, что осенью 2023 года в Москве запустят новую дорогу, соединяющую улицы Хачатуряна и Дубнинскую.