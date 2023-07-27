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Бочкарёв: осенью запустят дорожную связку Северного и Северо-Восточного округов

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Осенью 2023 года в Москве запустят новую дорогу, соединяющую улицы Хачатуряна и Дубнинскую, заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
Бочкарёв: осенью запустят дорожную связку Северного и Северо-Восточного округов
  • РИА Новости

«Между улицей Хачатуряна и Дубнинской будет запущена дорога протяжённостью 1,2 км. Она обеспечит транспортную связь Северного и Северо-Восточного административных округов. Запуск автомобильного движения по этой связке запланирован на осень этого года», — сказал Бочкарёв.

Для обеспечения прохождения нового участка улично-дорожной сети ОАО «РЖД» ввело в эксплуатацию два железнодорожных путепровода на Савёловском направлении МЖД.

«В настоящее время ведутся работы по строительству дорожного полотна, очистного сооружения, теплосети, а также работы по переустройству инженерных коммуникаций. Это сети электроснабжения, дождевая канализация, а также наружное освещение. Общая строительная готовность объекта составляет 65%», — отметил глава Департамента строительства Рафик Загрутдинов.

После завершения всех работ вдоль дороги предусмотрены обустройство 3 га газона и высадка более 6 тыс. деревьев и кустарников.

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