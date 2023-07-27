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Фестиваль «Пятницкая башня» пройдёт в Тульском кремле 25—27 августа

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II Международный Фестиваль Добрых Искусств «Пятницкая башня» состоится в Тульском кремле 25—27 августа.

В пресс-центре НСН Медведев рассказал, что фестиваль назвали в честь одноимённой картины — «Бабушкин сад».

Однако в 2023 году было принято решение переименовать фестиваль в честь одной из башен Тульского кремля, чтобы масштабировать.

«Наш слоган — возрождаем вечное, сохраняем традиции, объединяем поколения», — добавил Медведев.

Ранее сообщалось, что в Москве 28, 29 и 30 июля пройдёт спектакль «Утсав — праздник жизни» с участием индийских танцоров.

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