Фестиваль «Пятницкая башня» пройдёт в Тульском кремле 25—27 августа
В пресс-центре НСН Медведев рассказал, что фестиваль назвали в честь одноимённой картины — «Бабушкин сад».
Однако в 2023 году было принято решение переименовать фестиваль в честь одной из башен Тульского кремля, чтобы масштабировать.
«Наш слоган — возрождаем вечное, сохраняем традиции, объединяем поколения», — добавил Медведев.
Ранее сообщалось, что в Москве 28, 29 и 30 июля пройдёт спектакль «Утсав — праздник жизни» с участием индийских танцоров.