В Москве состоится спектакль «Утсав — праздник жизни» с участием индийских танцоров
Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».
На представлении «Утсав — праздник жизни» индийские танцоры исполнят катхак — традиционный танец, объединяющий индуистскую и исламскую культуры.
Выступление пройдёт на площадке «Московских сезонов» на Тверской площади в рамках проекта «Чеховский фестиваль на улицах Москвы».
Ранее сообщалось, что второй этап подмосковного фестиваля «Город танцует в парках» будет проходить с 12 августа по 2 сентября.