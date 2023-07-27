В Москве состоится спектакль «Утсав — праздник жизни» с участием индийских танцоров

В Москве 28, 29 и 30 июля пройдёт спектакль «Утсав — праздник жизни», который исполнит индийский коллектив The Drishtikon Dance Foundation под руководством знаменитой танцовщицы и хореографа Адити Мангалдас.

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

На представлении «Утсав — праздник жизни» индийские танцоры исполнят катхак — традиционный танец, объединяющий индуистскую и исламскую культуры.

Выступление пройдёт на площадке «Московских сезонов» на Тверской площади в рамках проекта «Чеховский фестиваль на улицах Москвы».

Ранее сообщалось, что второй этап подмосковного фестиваля «Город танцует в парках» будет проходить с 12 августа по 2 сентября.