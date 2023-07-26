Второй этап фестиваля «Город танцует в парках» начнётся 12 августа в Подмосковье

Второй этап подмосковного фестиваля «Город танцует в парках» будет проходить с 12 августа по 2 сентября. Он объединит 160 коллективов.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на региональное Министерство культуры и туризма.

«Танцоры выступят в 16 городских округах Подмосковья. Завершится фестиваль гала-концертом, который пройдёт 2 сентября в Пестовском парке Балашихи», — заявила вице-губернатор Ирина Каклюгина.

В финале за победу будут бороться команды, выигравшие в первом и втором турах.

Ранее сообщалось, что более 1,6 млн человек посетили фестиваль «Вкусы России» в Москве.