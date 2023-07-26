Второй этап фестиваля «Город танцует в парках» начнётся 12 августа в Подмосковье
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Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на региональное Министерство культуры и туризма.
«Танцоры выступят в 16 городских округах Подмосковья. Завершится фестиваль гала-концертом, который пройдёт 2 сентября в Пестовском парке Балашихи», — заявила вице-губернатор Ирина Каклюгина.
В финале за победу будут бороться команды, выигравшие в первом и втором турах.
Ранее сообщалось, что более 1,6 млн человек посетили фестиваль «Вкусы России» в Москве.