Технолог Будовская рассказала, что икру нельзя замораживать в домашних условиях

Технолог икорной и рыбоперерабатывающей компании «ПУТИНА» Юлия Будовская посоветовала не закупать икру впрок, так как домашняя заморозка повреждает икринки и ухудшает качество продукта.

Замороженная в домашних морозильных камерах икра теряет упругость и приобретает жидкую консистенцию, а кристаллы льда повреждают оболочку икринок, объяснила специалист в беседе с «Газетой.Ru».

«Лучше всего хранить икру в холодильнике в зоне свежести при температуре не выше 0 °С, и не более пяти суток. После открытия банки икру необходимо съесть в течение 48 часов», — сказала Будовская.

Ранее вице-спикер Госдумы Борис Чернышов в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал о подготовленном им законопроекте, в рамках которого магазины могут обязать указывать «честные цены» на продукты.