Большинство преподавателей России считают нормальным использование ИИ в обучении детей

Онлайн-сервис «Профи» провёл исследование и выяснил, что 69% опрошенных преподавателей в России считают нормальным использование искусственного интеллекта (ИИ) в процессе обучения школьников.

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на исследование.

Как уточняется, 85% опрошенных учителей уверены, что нейросети не смогут заменить людей в сфере преподавания и образования.

Аналитики также узнали, что 20% преподавателей пользуются функциями ИИ в работе, а больше половины респондентов считают, что дети научатся обращаться с новыми технологиями, если нейросети заменят репетиторов.

35,6% опрошенных считают, что школьники могут пользоваться ИИ, если это упрощает их обучение.

Ранее основатель и президент центра «Медицина» Григорий Ройтберг рассказал, что использование ИИ может облегчить работу врачей.