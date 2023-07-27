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Большинство преподавателей России считают нормальным использование ИИ в обучении детей

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Онлайн-сервис «Профи» провёл исследование и выяснил, что 69% опрошенных преподавателей в России считают нормальным использование искусственного интеллекта (ИИ) в процессе обучения школьников.
Большинство преподавателей России считают нормальным использование ИИ в обучении детей
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на исследование.

Как уточняется, 85% опрошенных учителей уверены, что нейросети не смогут заменить людей в сфере преподавания и образования.

Аналитики также узнали, что 20% преподавателей пользуются функциями ИИ в работе, а больше половины респондентов считают, что дети научатся обращаться с новыми технологиями, если нейросети заменят репетиторов.

35,6% опрошенных считают, что школьники могут пользоваться ИИ, если это упрощает их обучение.

Ранее основатель и президент центра «Медицина» Григорий Ройтберг рассказал, что использование ИИ может облегчить работу врачей.

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