Большинство преподавателей России считают нормальным использование ИИ в обучении детей
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Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на исследование.
Как уточняется, 85% опрошенных учителей уверены, что нейросети не смогут заменить людей в сфере преподавания и образования.
Аналитики также узнали, что 20% преподавателей пользуются функциями ИИ в работе, а больше половины респондентов считают, что дети научатся обращаться с новыми технологиями, если нейросети заменят репетиторов.
35,6% опрошенных считают, что школьники могут пользоваться ИИ, если это упрощает их обучение.
Ранее основатель и президент центра «Медицина» Григорий Ройтберг рассказал, что использование ИИ может облегчить работу врачей.