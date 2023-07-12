Академик Ройтберг: ИИ избавит врачей от рутинных обязанностей

Основатель и президент центра «Медицина» Григорий Ройтберг рассказал, как использование искусственного интеллекта (ИИ) может облегчить работу врачей.

Об этом сообщает телеканал «360».

По словам специалиста, центр «Медицина» активно пользуется возможностями нейросетей. Так, например, рентгеновские снимки изучает специально обученный робот.

«Он пишет заключения... В конце пишет «всё хорошо» или «там справа — посмотреть», — уточнил Ройтберг.

Также он выразил мнение, что выполнять функцию консультанта для первичной помощи пациентам может чат GPT.

«Потому что у этого чата есть адское терпение отвечать спокойно», — заключил эксперт.

Ранее врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с радио «Комсомольская правда» заявил, что в России нет риска эпидемического распространения сибирской язвы.