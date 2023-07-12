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Академик Ройтберг: ИИ избавит врачей от рутинных обязанностей

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Основатель и президент центра «Медицина» Григорий Ройтберг рассказал, как использование искусственного интеллекта (ИИ) может облегчить работу врачей.
Академик Ройтберг: ИИ избавит врачей от рутинных обязанностей
  • Gettyimages.ru
  • © Phil Boorman

Об этом сообщает телеканал «360».

По словам специалиста, центр «Медицина» активно пользуется возможностями нейросетей. Так, например, рентгеновские снимки изучает специально обученный робот.

«Он пишет заключения... В конце пишет «всё хорошо» или «там справа — посмотреть», — уточнил Ройтберг.

Также он выразил мнение, что выполнять функцию консультанта для первичной помощи пациентам может чат GPT.

«Потому что у этого чата есть адское терпение отвечать спокойно», — заключил эксперт.

Ранее врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с радио «Комсомольская правда» заявил, что в России нет риска эпидемического распространения сибирской язвы.

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