Академик Ройтберг: ИИ избавит врачей от рутинных обязанностей
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Об этом сообщает телеканал «360».
По словам специалиста, центр «Медицина» активно пользуется возможностями нейросетей. Так, например, рентгеновские снимки изучает специально обученный робот.
«Он пишет заключения... В конце пишет «всё хорошо» или «там справа — посмотреть», — уточнил Ройтберг.
Также он выразил мнение, что выполнять функцию консультанта для первичной помощи пациентам может чат GPT.
«Потому что у этого чата есть адское терпение отвечать спокойно», — заключил эксперт.
Ранее врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с радио «Комсомольская правда» заявил, что в России нет риска эпидемического распространения сибирской язвы.