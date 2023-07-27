Песков заявил, что в Кремле готовы рассмотреть обращение защиты Сачкова, если оно поступит

В Кремле готовы рассмотреть обращение защиты основателя компании F.A.C.C.T. Ильи Сачкова, в случае если оно поступит, но это не место для подачи апелляций, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Если это какое-то письмо с изложением какой-то позиции — да, после того, как оно поступит, естественно, оно будет рассматриваться в установленном порядке. Но Кремль — это не орган, куда подаётся апелляция», — подчеркнул Песков.

Основателя Group-IB Илью Сачкова 26 июля приговорили к 14 годам колонии строгого режима с ограничением свободы на год и штрафом в размере 500 тыс. рублей по делу о госизмене.

В декабре 2021 года Сачков заявил, что обвинение никак не связано с деятельностью Group-IB.