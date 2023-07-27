Песков заявил, что в Кремле готовы рассмотреть обращение защиты Сачкова, если оно поступит
- РИА Новости
«Если это какое-то письмо с изложением какой-то позиции — да, после того, как оно поступит, естественно, оно будет рассматриваться в установленном порядке. Но Кремль — это не орган, куда подаётся апелляция», — подчеркнул Песков.
Основателя Group-IB Илью Сачкова 26 июля приговорили к 14 годам колонии строгого режима с ограничением свободы на год и штрафом в размере 500 тыс. рублей по делу о госизмене.
В декабре 2021 года Сачков заявил, что обвинение никак не связано с деятельностью Group-IB.