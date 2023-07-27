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Доля Африки в портфеле заказов «Рособоронэкспорта» составила почти 20%

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Доля стран Африки в портфеле оружейных заказов «Рособоронэкспорта» составила почти 20%, заявил гендиректор компании Александр Михеев.
Доля Африки в портфеле заказов «Рособоронэкспорта» составила почти 20%
  • © Елена Игнатьева/Фонд Росконгресс

«Доля африканских стран... приближается к 20%, при этом мы ждём роста этого показателя по результатам саммита Россия — Африка в Санкт-Петербурге», — цитирует его РИА Новости.

Михеев напомнил, что после первого саммита, состоявшегося в 2019 году, «Рособоронэкспорт» подписал более 150 контрактов с африканскими партнёрами.

Посол по особым поручениям МИД России Олег Озеров ранее заявил в интервью РИА Новости, что в ходе предстоящего саммита Россия — Африка будет обсуждаться создание логистических коридоров для поставок российских зерна и удобрений на Африканский континент.

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