Доля Африки в портфеле заказов «Рособоронэкспорта» составила почти 20%

Доля стран Африки в портфеле оружейных заказов «Рособоронэкспорта» составила почти 20%, заявил гендиректор компании Александр Михеев.

«Доля африканских стран... приближается к 20%, при этом мы ждём роста этого показателя по результатам саммита Россия — Африка в Санкт-Петербурге», — цитирует его РИА Новости.

Михеев напомнил, что после первого саммита, состоявшегося в 2019 году, «Рособоронэкспорт» подписал более 150 контрактов с африканскими партнёрами.

Посол по особым поручениям МИД России Олег Озеров ранее заявил в интервью РИА Новости, что в ходе предстоящего саммита Россия — Африка будет обсуждаться создание логистических коридоров для поставок российских зерна и удобрений на Африканский континент.