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Суд отправил под домашний арест бывшего мэра Ижевска по делу о злоупотреблении полномочиями

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Индустриальный районный суд Ижевска поместил под домашний арест бывшего главу города Олега Бекмеметьева по уголовному делу о злоупотреблении должностными полномочиями.
Суд отправил под домашний арест бывшего мэра Ижевска по делу о злоупотреблении полномочиями
  • Gettyimages.ru
  • © Michał Chodyra

Об этом информирует объединённая пресс-служба судов Удмуртии.

Он отправлен под домашний арест на два месяца — до 25 сентября.

Как пишет интернет-издание «Сусанин», в начале июля силовики задержали Олега Бекмеметьева в аэропорту Ижевска после возвращения из Москвы. Обвинение ему было предъявлено 25 июля. 

Как заявили в управлении СК по Удмуртии, следователи расследуют дело против Бекмеметьева, которое было возбуждено по материалам регионального управления ФСБ России.

«По информации следствия, в 2021 году обвиняемый в нарушение требований законодательства передал в собственность коммерческой организации, занимающейся строительством многоквартирных жилых домов, земли, находившиеся в государственной и муниципальной собственности», — рассказали в следственном органе.

В июне в Красноярске задержали генерального директора Регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов на территории Красноярского края по подозрению в получении взятки.

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