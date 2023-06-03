В Красноярске задержан гендиректор фонда капремонта по подозрению в получении взятки
- РИА Новости
Об этом сообщили в Следственном комитете России в Telegram.
По данным следствия, подозреваемого задержали непосредственно после получения взятки.
Его имя не раскрывается.
В марте Свердловский районный суд в Белгороде арестовал экс-мэра Старого Оскола Александра Сергиенко, который подозревается в получении взятки.
По версии следствия, с декабря 2017 года по декабрь 2021 года он действовал в интересах нескольких коммерческих организаций и помог в выдаче разрешительной документации на строительство ряда объектов недвижимости.