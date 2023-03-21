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Суд арестовал бывшего мэра Старого Оскола Александра Сергиенко по делу о взятках

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Свердловский районный суд в Белгороде арестовал экс-мэра Старого Оскола Александра Сергиенко, который подозревается в получении взятки. Он отправлен под стражу до 17 мая.
Суд арестовал бывшего мэра Старого Оскола Александра Сергиенко по делу о взятках
  • РИА Новости

Об этом сообщила ТАСС представитель пресс-службы Белгородского областного суда Наталья Берестнева.

«Избрана мера пресечения в виде ареста до 17 мая», — сказала она.

Сергиенко после ухода с поста мэра города занял должность гендиректора «Газпром межрегионгаз Белгород».

Следственный комитет 20 марта сообщил, что возбудил дело в отношении Сергиенко, подозреваемого в получении взятки.

По версии следствия, с декабря 2017 года по декабрь 2021 года он действовал в интересах нескольких коммерческих организаций и помог в выдаче разрешительной документации на строительство ряда объектов недвижимости.

Также в начале марта Свердловский районный суд Белгорода на два месяца арестовал бывшего мэра города Антона Иванова по обвинению в получении взятки.

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