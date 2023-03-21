Суд арестовал бывшего мэра Старого Оскола Александра Сергиенко по делу о взятках
- РИА Новости
Об этом сообщила ТАСС представитель пресс-службы Белгородского областного суда Наталья Берестнева.
«Избрана мера пресечения в виде ареста до 17 мая», — сказала она.
Сергиенко после ухода с поста мэра города занял должность гендиректора «Газпром межрегионгаз Белгород».
Следственный комитет 20 марта сообщил, что возбудил дело в отношении Сергиенко, подозреваемого в получении взятки.
По версии следствия, с декабря 2017 года по декабрь 2021 года он действовал в интересах нескольких коммерческих организаций и помог в выдаче разрешительной документации на строительство ряда объектов недвижимости.
Также в начале марта Свердловский районный суд Белгорода на два месяца арестовал бывшего мэра города Антона Иванова по обвинению в получении взятки.