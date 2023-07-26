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В Туве зафиксировали очаг заражения бруцеллёзом

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Правительство Тувы заявило об очаге заражения бруцеллёзом в Дзун-Хемчикском районе региона.
В Туве зафиксировали очаг заражения бруцеллёзом
  • Gettyimages.ru
  • © gorodenkoff

Об этом говорится на сайте правительства.

«Служба ветеринарии Тувы проводит ликвидацию очага заражения бруцеллёзом в Дзун-Хемчикском районе», — говорится в сообщении.

Уточняется, что очаг зафиксирован в «местечке Чинге-Даг вблизи села Хорум-Даг Дзун-Хемчикского района». В настоящий момент там продолжает действовать карантин.

В Службе ветеринарии республики уточнили, что повторное взятие пробы у крупного рогатого скота в очаге заражения будет проводиться в начале августа.

Ранее главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн высказался о ситуации с выявлением сибирской язвы в Республике Тыва.

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