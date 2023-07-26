Узнать больше

Жители России стали чаще бронировать отели на новогодние праздники

Короткая ссылка
Аналитики «Яндекс Путешествий» рассказали, что в июле этого года в девять раз выросли бронирования в отелях на период новогодних праздников по сравнению с июлем прошлого года.
Жители России стали чаще бронировать отели на новогодние праздники
  • Gettyimages.ru
  • © FTiare

Об этом сообщают «Известия».

Отмечается, что похожие значения были зафиксированы в середине октября прошлого года.

Эти показатели указывают на то, что россияне стали планировать празднование Нового года за пять месяцев. Горизонт планирования вернулся к допандемийному уровню, уточнили аналитики.

Также утверждается, что Краснодарский край, Москва, Московская и Ленинградская области стали лидерами по популярности бронирований.

Ранее сообщалось, что около трети россиян опасаются путешествовать в другие страны из-за нового вируса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить