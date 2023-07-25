Около трети россиян опасаются путешествовать в другие страны из-за нового вируса
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Об этом пишет Life.ru.
Выяснилось, что большинство респондентов (28%) боятся лететь в другие страны из-за появления нового вируса. Больше других опасались жители Красноярска (39%).
Кроме того, 21% опрошенных опасаются путешествий из-за возможных сложностей с возвращением на родину. Больше всего об этом волновались москвичи — 33%.
Негативное отношение со стороны местных жителей волнует 11% респондентов, наиболее часто такой ответ давали жители Перми — 29%.
Как выяснили специалисты, 80% россиян заботятся о собственной безопасности накануне поездки: 25% прививаются от болезней и инфекций, 9% берут с собой всевозможные лекарства, а 5% оформляют страховой полис с защитой от рисков.
Ранее, по сообщению НСН, ВЦИОМ выяснил, что россияне чаще всего боятся высоты и змей.