ФАС России раскрыла картель ЧОПов при реализации нацпроекта «Здравоохранение»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) раскрыла картель частных охранных предприятий при реализации национального проекта «Здравоохранение» на 2 млрд рублей.

Как указывается на сайте ведомства, ООО ЧОП «Кончак» и ООО ЧОП «Альтаир» договорились удерживать цены на оказание охранных услуг.

«Компании заключили антиконкурентное соглашение с целью поддержания цен в 16 торговых процедурах на оказание охранных услуг для медицинских учреждений и других социальных объектов на территории города Москвы», — отметили в ФАС.

Уточняется, что суммарная стоимость контрактов превышает 2 млрд рублей.

«Часть торгов проводилась в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение», — уточнили в ведомстве.

В сообщении ФАС подчёркивается, что за заключение картельного сговора предусмотрено наказание в виде оборотного штрафа.

Ранее ФАС выдала предостережение совладельцу Внукова Виталию Ванцеву из-за заявлений о ценах на авиабилеты.