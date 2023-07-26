Тульское КБП досрочно поставило партию ракет и пусковых установок ПТРК «Корнет»

Конструкторское бюро приборостроения имени Шипунова (Тульское КБП, входит в «Высокоточные комплексы» «Ростеха») досрочно выполнил гособоронзаказ на ряд ракет и пусковых установок для ПТРК «Корнет».

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу «Высокоточных комплексов».

«Конструкторское бюро приборостроения им. А.Г. Шипунова» в 2023 году в мае-июне досрочно выполнил государственный оборонный заказ по ряду управляемых ракет и пусковых установок ПТРК «Корнет», — сказано в материале.

24 июля сообщалось, что Коломенское Конструкторское бюро машиностроения с начала текущего года выполняет гособоронзаказ в полном объёме.

Российский министр обороны Сергей Шойгу заявил руководству завода «Ремдизель» о необходимости увеличить темпы производства.