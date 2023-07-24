Узнать больше

Производитель «Искандеров» и «Изделия 305» отчитался о 100% выполнении ГОЗ в 2023 году

Короткая ссылка
Коломенское Конструкторское бюро машиностроения с начала текущего года выполняет гособоронзаказ в полном объёме.

Об этом информирует ТАСС.

«Научно-производственная корпорация «Конструкторское бюро машиностроения» с начала 2023 года исполнила гособоронзаказ на 100%», — говорится в сообщении.

Отмечается, что выполнение ГОЗ отслеживается подекадно. При этом, по словам представителей КБМ, ни в одной декаде отклонения от графика не было.

Ранее сообщалось, что число работников на заводах вооружений «Ростеха» в 2023 году увеличится в среднем на 10%.

Также российский министр обороны Сергей Шойгу заявил руководству завода «Ремдизель» о необходимости увеличить темпы производства.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить