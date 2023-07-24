Производитель «Искандеров» и «Изделия 305» отчитался о 100% выполнении ГОЗ в 2023 году

Коломенское Конструкторское бюро машиностроения с начала текущего года выполняет гособоронзаказ в полном объёме.

Об этом информирует ТАСС.

«Научно-производственная корпорация «Конструкторское бюро машиностроения» с начала 2023 года исполнила гособоронзаказ на 100%», — говорится в сообщении.

Отмечается, что выполнение ГОЗ отслеживается подекадно. При этом, по словам представителей КБМ, ни в одной декаде отклонения от графика не было.

Ранее сообщалось, что число работников на заводах вооружений «Ростеха» в 2023 году увеличится в среднем на 10%.

Также российский министр обороны Сергей Шойгу заявил руководству завода «Ремдизель» о необходимости увеличить темпы производства.