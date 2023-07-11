Российский министр обороны Сергей Шойгу заявил руководству завода «Ремдизель» о необходимости увеличить темпы производства.

В ходе инспекции завода глава Минобороны осмотрел образцы бронетехники и линию по модернизации многоцелевых БТР МТЛБ.

По его словам, в настоящее время на заводе производство идёт по графику, по некоторым моментам — с опережением.

«Если возможность есть, надо увеличивать темпы», — сказал Шойгу.

Ранее сообщалось, что Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на предприятиях в Татарстане.

Также он поручил рассмотреть вопрос формирования с КамАЗом рабочей группы для помощи в обслуживании автомобильной техники в зоне спецоперации на Украине.