Шойгу поручил рассмотреть создание с КамАЗом группы для обслуживания техники в зоне СВО

Министр обороны России Сергей Шойгу поручил рассмотреть вопрос формирования с КамАЗом рабочей группы для помощи в обслуживании автомобильной техники в зоне спецоперации на Украине.

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Такое поручение он дал главному автобронетанковому управлению Минобороны во время проверки выполнения гособоронзаказа в Татарстане. Также министр обороны проинспектировал Казанский авиационный завод имени Горбунова.