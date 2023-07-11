Шойгу поручил рассмотреть создание с КамАЗом группы для обслуживания техники в зоне СВО
Министр обороны России Сергей Шойгу поручил рассмотреть вопрос формирования с КамАЗом рабочей группы для помощи в обслуживании автомобильной техники в зоне спецоперации на Украине.
- Gettyimages.ru
Такое поручение он дал главному автобронетанковому управлению Минобороны во время проверки выполнения гособоронзаказа в Татарстане.
Также министр обороны проинспектировал Казанский авиационный завод имени Горбунова.
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