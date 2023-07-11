Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на предприятиях в Татарстане
Глава Минобороны России Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на предприятиях в Татарстане.
- Gettyimages.ru
Об этом информирует Министерство обороны России.
В том числе министр проинспектировал Казанский авиационный завод имени Горбунова.
Ранее глава оборонного ведомства проинспектировал выполнение гособоронзаказа на заводе в Омской области.
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