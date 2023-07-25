Стоматолог Автандилян рекомендовала удалять зубы мудрости при кариесе

Врач-стоматолог Луиза Автандилян рассказала, в каких случаях нужно удалять зубы мудрости.

«Удалять уже прорезавшиеся зубы мудрости в первую очередь нужно тогда, когда они располагаются неправильно или горизонтально и давят на другие», — заявила она в беседе с «Газетой.Ru».

По её мнению, также необходимо удалять «восьмёрки» перед проведением ортодонтического лечения.

«Часто бывает, что после нескольких лет ношения брекет-системы она не приносит результата. Дело в том, что зубы не двигаются под конструкцией и не могут занять правильное положение, так как им не хватает места в ряду — мешают зубы мудрости», — сообщила Автандилян.

Кроме того, зубы мудрости нужно удалить при возникновении на их поверхности глубокого кариеса и при сложных заболеваниях, к примеру, при пульпите.

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