Главный инженер ТЦ «Времена года» не признал вину в гибели сотрудников

Главный инженер компании, обслуживающей ТЦ «Времена года», Евгений Боткин не признал вину в гибели сотрудников торгового центра в результате прорыва трубы с кипятком.

«Я не согласен с обвинением и ходатайством следователя, считаю его незаконным и необоснованным», — цитирует его ТАСС.

Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту гибели четырёх человек в торговом центре «Времена года» в Москве.

Также мэр Москвы Сергей Собянин ранее подтвердил, что при прорыве трубы с кипятком в ТЦ «Времена года» погибли четыре человека.

Следствие потребовало арестовать главного инженера компании.