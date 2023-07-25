Главный инженер ТЦ «Времена года» не признал вину в гибели сотрудников
- РИА Новости
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«Я не согласен с обвинением и ходатайством следователя, считаю его незаконным и необоснованным», — цитирует его ТАСС.
Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту гибели четырёх человек в торговом центре «Времена года» в Москве.
Также мэр Москвы Сергей Собянин ранее подтвердил, что при прорыве трубы с кипятком в ТЦ «Времена года» погибли четыре человека.
Следствие потребовало арестовать главного инженера компании.