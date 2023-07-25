Врач Шестобитов посоветовал регулярные упражнения для уменьшения «гудения» в коленях

Врач Валерий Шестобитов рассказал о способах уменьшить «гудение» в коленях. В частности, он посоветовал регулярные упражнения по растяжке и массаж.

«Стресс может быть одной из причин усиления «гудения» в ногах. Попробуйте избавиться от стресса с помощью регулярной практики медитации, йоги или других методов релаксации», — сказал Шестобитов в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, нежелательно долго сидеть или стоять в одной позе. Как отметил врач, нужно делать перерывы и упражнения.

«Проверьте свою обувь — носите удобные и подходящие по размеру модели, чтобы избежать лишнего давления», — сказал Шестобитов.

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