В Госдуме заявили, что 27-летние граждане не подпадут под новые нормы о призывном возрасте

Лица, которым до конца 2023 года исполнится 27 лет, не подпадут под новые нормы о призывном возрасте, заявил глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов.

«Те граждане, которым исполнится 27 лет в 2023 году... эти граждане ставятся военнообязанными запаса и не попадают под призыв», — цитирует его РИА Новости.

Ранее Госдума проголосовала за поправку о повышении призывного возраста до 30 лет с 1 января 2024 года.

В Думе также приняли законопроект, устанавливающий запрет выезда из России для граждан, подлежащих призыву на военную службу, с момента направления им повестки в том числе по месту работы или учёбы.