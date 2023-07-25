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ГД приняла закон о запрете выезда из России призывников со дня направления повестки

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Госдума приняла законопроект, устанавливающий запрет выезда из России для граждан, подлежащих призыву на военную службу, с момента направления им повестки, в том числе по месту работы или учёбы.
ГД приняла закон о запрете выезда из России призывников со дня направления повестки
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Документ также запрещает призывникам выезжать из России со дня, когда такая повестка будет размещена в реестре вручённых повесток.

Ранее Госдума проголосовала за поправку о повышении призывного возраста до 30 лет с 1 января 2024 года.

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