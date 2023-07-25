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Более 93 тысяч подмосковных школьников стали участниками проекта «Умные каникулы»

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Более 93 тыс. школьников из Московской области приняли участие в образовательных интенсивах на базах школ в рамках программы «Умные каникулы».
Более 93 тысяч подмосковных школьников стали участниками проекта «Умные каникулы»
  • Gettyimages.ru
  • © Compassionate Eye Foundation/Robert Daly/OJO Images

Об этом сообщает телеканал «360».

Вице-губернатор Ирина Каклюгина отметила, что дети продолжали ходить в школу, но вместо обычных уроков они посещали занятия на свежем воздухе, экскурсии на предприятия и в музеи.

«Если в 2022 году «Умные каникулы» были доступны только для учащихся школ-флагманов, то этим летом в программе смогли принять учащиеся из 100 школ по всей Московской области», — сказала Каклюгина.

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае 70 тыс. девятиклассников и почти 23 тыс. учеников одиннадцатого класса сдали финальный экзамен. 287 выпускников получили сто баллов на Едином государственном экзамене (ЕГЭ).

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