Более 93 тысяч подмосковных школьников стали участниками проекта «Умные каникулы»
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Об этом сообщает телеканал «360».
Вице-губернатор Ирина Каклюгина отметила, что дети продолжали ходить в школу, но вместо обычных уроков они посещали занятия на свежем воздухе, экскурсии на предприятия и в музеи.
«Если в 2022 году «Умные каникулы» были доступны только для учащихся школ-флагманов, то этим летом в программе смогли принять учащиеся из 100 школ по всей Московской области», — сказала Каклюгина.
Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае 70 тыс. девятиклассников и почти 23 тыс. учеников одиннадцатого класса сдали финальный экзамен. 287 выпускников получили сто баллов на Едином государственном экзамене (ЕГЭ).