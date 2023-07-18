Узнать больше

На Кубани 287 школьников получили стобалльные результаты на ЕГЭ

Короткая ссылка
В Краснодарском крае 70 тыс. девятиклассников и почти 23 тыс. учеников одиннадцатого класса сдали финальный экзамен. 287 выпускников получили сто баллов на Едином государственном экзамене (ЕГЭ).
На Кубани 287 школьников получили стобалльные результаты на ЕГЭ
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт «Кубань 24» со ссылкой на заместителя губернатора Краснодарского края Анну Минькову.

«Результаты объективно выше среднероссийских показателей по большинству предметов. По математике профильного уровня и физике они сопоставимы со средними показателями по России», — уточнила она.

Минькова также отметила заслуги педагогов и преподавателей в успешной сдаче экзаменов.

Как утверждается, минимальный порог не смогли преодолеть 330 школьников, им нужно будет пересдавать ЕГЭ в сентябре.

Ранее progorod43 информировал, что кировский школьник занял первое место на математической олимпиаде в Японии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить