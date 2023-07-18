На Кубани 287 школьников получили стобалльные результаты на ЕГЭ
- РИА Новости
Об этом сообщает сайт «Кубань 24» со ссылкой на заместителя губернатора Краснодарского края Анну Минькову.
«Результаты объективно выше среднероссийских показателей по большинству предметов. По математике профильного уровня и физике они сопоставимы со средними показателями по России», — уточнила она.
Минькова также отметила заслуги педагогов и преподавателей в успешной сдаче экзаменов.
Как утверждается, минимальный порог не смогли преодолеть 330 школьников, им нужно будет пересдавать ЕГЭ в сентябре.
Ранее progorod43 информировал, что кировский школьник занял первое место на математической олимпиаде в Японии.