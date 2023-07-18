На Кубани 287 школьников получили стобалльные результаты на ЕГЭ

В Краснодарском крае 70 тыс. девятиклассников и почти 23 тыс. учеников одиннадцатого класса сдали финальный экзамен. 287 выпускников получили сто баллов на Едином государственном экзамене (ЕГЭ).

Об этом сообщает сайт «Кубань 24» со ссылкой на заместителя губернатора Краснодарского края Анну Минькову.

«Результаты объективно выше среднероссийских показателей по большинству предметов. По математике профильного уровня и физике они сопоставимы со средними показателями по России», — уточнила она.

Минькова также отметила заслуги педагогов и преподавателей в успешной сдаче экзаменов.

Как утверждается, минимальный порог не смогли преодолеть 330 школьников, им нужно будет пересдавать ЕГЭ в сентябре.

Ранее progorod43 информировал, что кировский школьник занял первое место на математической олимпиаде в Японии.