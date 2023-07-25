ГД приняла поправки о запрете выезда из России призывников со дня направления им повесток
Госдума приняла поправку о запрете гражданам выезжать из России, если им направлена повестка из военкомата, в том числе по месту работы или учёбы.
- РИА Новости
- © Алексей Майшев
Отмечается, что призывникам также запрещается выезжать из России со дня, когда такая повестка размещена в реестре вручённых повесток.
Ранее Госдума проголосовала за поправку о повышении призывного возраста до 30 лет с 1 января 2024 года.
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