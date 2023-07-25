Матвиенко призвала не использовать айфоны в служебных целях

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала не использовать IPhone в служебных целях.

«Почему отказываются от IPhone, понятно. По крайней мере, точно нельзя их использовать в служебных целях, потому что наши непартнёры уже весь мир прослушивают. Это уже давно доказано, никто не отрицает, что такая возможность есть. С точки зрения государственной и личной безопасности, конечно, это уже представляет определённую угрозу», — сказала Матвиенко, слова которой приводит ТАСС.

Ранее «Ростех» запретил сотрудникам использовать продукцию Apple в служебных целях.

В начале июня стало известно, что ФСБ и ФСО вскрыли разведывательную акцию американских спецслужб с использованием устройств Apple.

По данным российских спецслужб, заражению неизвестным вредоносным программным обеспечением было подвергнуто несколько тысяч смартфонов.