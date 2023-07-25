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Большинство работающих москвичей предпочитают не откладывать решение рабочих задач на потом

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Сервис «Авито Работа» провёл исследование среди работающих москвичей, в ходе которого выяснилось, что в некоторых случаях специалисты откладывают рабочие дела из-за усталости, а иногда делегируют выполнение задач коллегам.
Большинство работающих москвичей предпочитают не откладывать решение рабочих задач на потом
  • Gettyimages.ru
  • © QunicaStudio

В столице 56% участников признались, что хотя бы изредка откладывают рабочие дела из-за усталости, сообщает РИАМО.

При этом 77% сотрудников стараются качественно выполнять свою работу, даже если устали. 34% респондентов считают, что откладывание рабочих дел может повлечь сложные ситуации.

Только 12% работающих москвичей отметили, что в некоторых случаях стараются привлекать к выполнению рабочих задач коллег.

В ходе исследования наиболее ответственное отношение к работе продемонстрировали госслужащие и представители НКО (86%), административные работники (86%), бухгалтеры и финансисты (85%).

Ранее в ходе исследования, проведённого сервисом по поиску работы SuperJob, выяснилось, что 40% россиян, работающих в удалённом режиме, предпочли бы увольнение возвращению в офис.

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