Большинство работающих москвичей предпочитают не откладывать решение рабочих задач на потом
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В столице 56% участников признались, что хотя бы изредка откладывают рабочие дела из-за усталости, сообщает РИАМО.
При этом 77% сотрудников стараются качественно выполнять свою работу, даже если устали. 34% респондентов считают, что откладывание рабочих дел может повлечь сложные ситуации.
Только 12% работающих москвичей отметили, что в некоторых случаях стараются привлекать к выполнению рабочих задач коллег.
В ходе исследования наиболее ответственное отношение к работе продемонстрировали госслужащие и представители НКО (86%), административные работники (86%), бухгалтеры и финансисты (85%).
Ранее в ходе исследования, проведённого сервисом по поиску работы SuperJob, выяснилось, что 40% россиян, работающих в удалённом режиме, предпочли бы увольнение возвращению в офис.