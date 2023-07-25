Депутат Лантратова поддержала идею создания «народного школьного набора»
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Депутат обратила внимание на то, что в России отмечается ежегодный рост цен на школьные товары.
«Многим родителям собрать ребёнка в школу материально довольно трудно. Некоторые даже вынуждены брать для этого кредиты. Поэтому поддерживаю создание социально важного перечня школьных товаров и принадлежностей. По аналогии с социально значимыми продовольственными товарами первой необходимости. Чтобы родители, не влезая в долги, могли купить всё, что может понадобиться их детям в школе: рюкзаки, тетради, ручки, карандаши, пеналы, альбомы, мешки для сменки. Чтобы любая семья, независимо от её достатка, без проблем приобретала этот стандартный набор школьника», — заключила Лантратова.
Ранее председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров предложил оценить идею создания социально важного перечня школьных товаров и принадлежностей, доступных к приобретению родителями по минимальной цене или в рамках социальной помощи.
Подробнее — в материале RT.