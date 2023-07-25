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Дерматолог Гайдаш предостерегла от расчёсывания места укуса насекомого

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Кандидат медицинских наук дерматолог-онколог Наталия Гайдаш предупредила, что место укуса насекомого ни в коем случае нельзя расчёсывать.
Дерматолог Гайдаш предостерегла от расчёсывания места укуса насекомого
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Если укус оставило жалящее насекомое, при расчёсывании можно разнести яд, предупредила она в интервью Радио Sputnik.

Даже если укус оставил комар, можно занести в ранку инфекцию, сказала врач.

«Прикладывать к месту укуса подручные средства вроде листа подорожника или любого другого растения тоже не надо, поскольку это прямой путь к занесению инфекции в ранку», — отметила Гайдаш.

Она посоветовала обработать место укуса раствором хлоргексидина, мирамистина или фурацилина и нанести антигистаминный препарат в виде геля, чтобы убрать зуд.

Ранее аллерголог Владимир Болибок в беседе с телеканалом «360» предупредил, что укус комара может привести к попаданию в организм инфекций.

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