Директор «Турпомощи» о пожарах в Турции: пока об эвакуационных мероприятиях речь не идёт

Директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко в беседе с RT дал рекомендации российским туристам, как действовать в связи с лесными пожарами в Турции.

Прежде всего специалист посоветовал туристам не волноваться.

«Очень важно, что за ситуацией следит и наблюдает российская сторона в постоянном контакте с турецкой стороной. На момент вчерашнего вечера и сегодняшнего утра эвакуация там нигде не требуется», — сказал Осауленко.

Он порекомендовал туристам следить за ситуацией и быть в постоянном контакте со своими туристическими компаниями и агентствами.

«Потому что если ситуация будет меняться, то их, безусловно, поставят в известность. Но пока об эвакуационных мероприятиях речь не идёт. Если будет некое официальное предупреждение и официальные действия на этот счёт, а они могут быть только со стороны государства, то, конечно, до туроператоров эту информацию доведут. И безусловно, туроператор в этой ситуации обязан будет тут же довести информацию до туристов», — добавил собеседник RT.

Говоря о том, стоит ли тем, кто только собирается ехать на отдых в Турцию, сдавать путёвки, эксперт подчеркнул, что «паниковать не стоит».

«Давайте будем честными: подобная ситуация последние годы складывается достаточно регулярно что по Турции, что по Греции, что по Испании и по Италии. Мы с вами видим, что в мире последнее время происходят погодные катаклизмы», —заключил Осауленко.

Ранее стало известно, что два самолёта-амфибии МЧС России задействовали для помощи в тушении лесных пожаров в Турции.

В 2022 году президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поддержал идею установить смертную казнь в качестве наказания за поджог леса.