Директор «Турпомощи» о пожарах в Турции: пока об эвакуационных мероприятиях речь не идёт
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Прежде всего специалист посоветовал туристам не волноваться.
«Очень важно, что за ситуацией следит и наблюдает российская сторона в постоянном контакте с турецкой стороной. На момент вчерашнего вечера и сегодняшнего утра эвакуация там нигде не требуется», — сказал Осауленко.
Он порекомендовал туристам следить за ситуацией и быть в постоянном контакте со своими туристическими компаниями и агентствами.
«Потому что если ситуация будет меняться, то их, безусловно, поставят в известность. Но пока об эвакуационных мероприятиях речь не идёт. Если будет некое официальное предупреждение и официальные действия на этот счёт, а они могут быть только со стороны государства, то, конечно, до туроператоров эту информацию доведут. И безусловно, туроператор в этой ситуации обязан будет тут же довести информацию до туристов», — добавил собеседник RT.
Говоря о том, стоит ли тем, кто только собирается ехать на отдых в Турцию, сдавать путёвки, эксперт подчеркнул, что «паниковать не стоит».
«Давайте будем честными: подобная ситуация последние годы складывается достаточно регулярно что по Турции, что по Греции, что по Испании и по Италии. Мы с вами видим, что в мире последнее время происходят погодные катаклизмы», —заключил Осауленко.
Ранее стало известно, что два самолёта-амфибии МЧС России задействовали для помощи в тушении лесных пожаров в Турции.
В 2022 году президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поддержал идею установить смертную казнь в качестве наказания за поджог леса.