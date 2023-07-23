Узнать больше

Два самолёта МЧС России задействовали для помощи в тушении лесных пожаров в Турции

Короткая ссылка
Два самолёта-амфибии МЧС России задействовали для помощи в тушении лесных пожаров в Турции, сообщили в пресс-службе ведомства.
Два самолёта МЧС России задействовали для помощи в тушении лесных пожаров в Турции
  • РИА Новости

Отмечается, что от властей Турции поступил запрос на помощь в ликвидации лесных пожаров.

После этого президент России Владимир Путин дал указ отправить два самолёта МЧС России в Турцию.

«Воздушные суда оказывают помощь в тушении пожара в районе населённого пункта Чешме. За сутки было совершено шесть сливов — 54 т воды», — приводит заявление ведомства РИА Новости.

В 2022 году президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поддержал идею установить смертную казнь в качестве наказания за поджог леса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить