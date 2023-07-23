Два самолёта МЧС России задействовали для помощи в тушении лесных пожаров в Турции
- РИА Новости
Отмечается, что от властей Турции поступил запрос на помощь в ликвидации лесных пожаров.
После этого президент России Владимир Путин дал указ отправить два самолёта МЧС России в Турцию.
«Воздушные суда оказывают помощь в тушении пожара в районе населённого пункта Чешме. За сутки было совершено шесть сливов — 54 т воды», — приводит заявление ведомства РИА Новости.
В 2022 году президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поддержал идею установить смертную казнь в качестве наказания за поджог леса.