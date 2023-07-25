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В Госдуме предложили разрешить срочникам заключать контракты в период мобилизации

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Согласно представленным депутатами Госдумы поправкам к законодательству, срочникам предлагается разрешить заключать на год контракты о военной службе в период мобилизации и во время действия военного положения.
В Госдуме предложили разрешить срочникам заключать контракты в период мобилизации
  • РИА Новости

Об этом пишет ТАСС.

Ранее депутаты Госдумы предложили штрафовать граждан за неявку в военкомат без уважительной причины на 30 тыс. рублей.

Также сообщалось, что нижняя палата 25 июля рассмотрит проект о повышении призывного возраста.

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