В Госдуме предложили разрешить срочникам заключать контракты в период мобилизации

Согласно представленным депутатами Госдумы поправкам к законодательству, срочникам предлагается разрешить заключать на год контракты о военной службе в период мобилизации и во время действия военного положения.

РИА Новости