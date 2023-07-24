Узнать больше

Картаполов заявил, что Госдума рассмотрит проект о повышении призывного возраста 25 июля

Короткая ссылка
Госдума 25 июля рассмотрит проект о повышении призывного возраста. Об этом сообщил глава комитета нижней палаты парламента по обороне Андрей Картаполов.
Картаполов заявил, что Госдума рассмотрит проект о повышении призывного возраста 25 июля
  • РИА Новости

«Рассмотрим завтра», — приводит его слова РИА Новости.

Картаполов добавил, что процесс повышения возраста будет поэтапным.

«Начиная с 2024 года, будет на год сдвигаться до 1 января 2026 года», — сказал он.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал главным в вопросе призывного возраста экспертное мнение Минобороны.

Как предполагается, новые нормы призывного возраста в России не будут распространяться на осенний призыв в 2023 году. Они заработают в весенний призыв 2024-го.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить