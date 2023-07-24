Картаполов заявил, что Госдума рассмотрит проект о повышении призывного возраста 25 июля
- РИА Новости
«Рассмотрим завтра», — приводит его слова РИА Новости.
Картаполов добавил, что процесс повышения возраста будет поэтапным.
«Начиная с 2024 года, будет на год сдвигаться до 1 января 2026 года», — сказал он.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал главным в вопросе призывного возраста экспертное мнение Минобороны.
Как предполагается, новые нормы призывного возраста в России не будут распространяться на осенний призыв в 2023 году. Они заработают в весенний призыв 2024-го.