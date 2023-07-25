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СК предъявил окончательное обвинение Треповой по делу о теракте в кафе в Петербурге

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СК России предъявил окончательное обвинение Дарье Треповой*, фигурантке дела о теракте в кафе Санкт-Петербурга, где погиб военный корреспондент Владлен Татарский и более 40 человек пострадали.
СК предъявил окончательное обвинение Треповой по делу о теракте в кафе в Петербурге
  • РИА Новости

Об этом сообщил в интервью РИА Новости председатель СК России Александр Бастрыкин.

Он рассказал, что следователи установили, что организацией теракта занимались лица, находившиеся на Украине, которые завербовали Трепову.

«Недавно ей было предъявлено окончательное обвинение в совершении террористического акта, незаконном обороте взрывных устройств и подделке документов», — сообщил Бастрыкин.

Ранее Басманный суд Москвы продлил срок содержания под стражей до 2 сентября Треповой.

Теракт, в результате которого погиб Татарский, произошёл 2 апреля в кафе «Стрит-бар» на Университетской набережной в центре города. Ещё 42 человека обратились за медицинской помощью.

*Внесена Росфинмониторингом в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к терроризму.

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