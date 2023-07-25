Мишустин прибыл в Улан-Удэ

Премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл в Бурятию.

Об этом информирует ТАСС.

Отмечается, что это уже второй регион, который он посещает в рамках поездки по Дальнему Востоку и Сибири.

«Здесь глава российского кабмина посетит Улан-Удэнский локомотивовагоноремонтный завод», — передаёт агентство.

Кроме того, российский премьер осмотрит Улан-Удэнский авиационный завод.

Ранее сообщалось, что Мишустин совершит четырёхдневную рабочую поездку в Дальневосточный и Сибирский округа.

Позже стало известно, что Мишустин прибыл во Владивосток.