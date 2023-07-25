Мишустин прибыл в Улан-Удэ
Об этом информирует ТАСС.
Отмечается, что это уже второй регион, который он посещает в рамках поездки по Дальнему Востоку и Сибири.
«Здесь глава российского кабмина посетит Улан-Удэнский локомотивовагоноремонтный завод», — передаёт агентство.
Кроме того, российский премьер осмотрит Улан-Удэнский авиационный завод.
Ранее сообщалось, что Мишустин совершит четырёхдневную рабочую поездку в Дальневосточный и Сибирский округа.
Позже стало известно, что Мишустин прибыл во Владивосток.