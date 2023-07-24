Премьер России Мишустин прибыл во Владивосток

Премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл во Владивосток.

Об этом сообщило РИА Новости.

Мишустин выступит на пленарной сессии форума «Развитие малых городов и исторических поселений».

Также он встретится с участниками образовательной программы «Архитекторы.рф» на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета.

Кроме того, у Мишустина запланирован ряд других мероприятий, в том числе встречи с губернаторами.

Ранее сообщалось, что Мишустин совершит четырёхдневную рабочую поездку в Дальневосточный и Сибирский округа.